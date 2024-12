Bremer, post a sorpresa sul futuro Juve: "Grazie a tutti, ci vediamo..."

TORINO - "What a rollercoster! Sicuramente non il modo migliore di terminare quest’anno ma che 2024! Pieno di emozioni e sfide. La voglia di tornare in campo è più grande che mai ma nel frattempo non mancherà mai il mio tifo. Grazie a tutti per il supporto, ci vediamo nel 2025 più forti di prima!". Così, sul proprio account Instagram, il difensore della Juventus Gleison Bremer, che resterà ai box fino al termine della stagione a causa dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio rimediato lo scorso 2 ottobre a Lipsia, saluta l'anno ormai giunto alla sua conclusione e accoglie quello nuovo alle porte.