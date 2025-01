Nico jolly, McKennie e Koop ballano per Vlahovic: il grande cruccio Juve

TORINO - Un sospiro di sollievo e un altro di incertezza. La vigilia di Juventus-Fiorentina , per Thiago Motta , è stata diversa dal solito mix di emozioni e sensazioni che accompagnano le ore precedenti a una partita. E per due motivi. Il primo: Thiago sa benissimo quanto pesi il risultato di questa sera, persino al di là dei discorsi (pur fondamentali) di classifica; il secondo: tutti i giocatori pronti al rientro, alla fine ce l'hanno fatta. Pure Nico Gonzalez , per due giorni lontano dal gruppo e alle prese con un programma personalizzato, concordato con lo staff tecnico e con lo staff medico. Lo scopo era evitare ricadute dopo un nuovo piccolo fastidio: è stato centrato. E l'attaccante ha lavorato per irrobustire i muscoli e la condizione, per evitare di trovarsi in futuro a fare i conti con i soliti affaticamenti, risentimenti, preoccupazioni.

Nico, Kean e gli ex tra Juve e Fiorentina

Non avrebbero aiutato a trovare quella «continuità» necessaria e citata anche da Motta in conferenza stampa. Tra i più attesi, naturalmente ci sarà proprio lui. Cioè Nico. Oggetto di cori - erano stati invece striscioni, per Commisso - e di insulti quattro mesi fa, quando sul finire di agosto stava per concretizzarsi la cessione in bianconero. Un tradimento mai perdonato dalla tifoseria viola, che negli anni ha visto partire in direzione Torino talenti come Vlahovic, Chiesa, ancor prima Bernardeschi. Toccherà perciò a Gonzalez, il vestito dell’ex di turno. Temutissimo. Dall’altra parte ci sarà invece Moise Kean, quasi a controbilanciare. E a proposito di vestiti: non sarà di gala per la Juve, ma nemmeno la versione rattoppata delle ultime settimane, causa troppe assenze. Con l’argentino, infatti, si rivedono Koopmeiners, Douglas Luiz e pure capitan Danilo, pronto ad allontanare almeno per qualche ora il chiacchiericcio sul mercato.