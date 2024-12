Vlahovic e Kean, sliding bomber tra Juve e Fiorentina per il Trono del Gol

La sfida tra Vlahovic e Kean

Lo sono rimasti fino alla fine della scorsa stagione, quando si è completato il rovesciamento delle aspettative di quell’estate 2018, quando la Juventus aveva scommesso su Kean e la Fiorentina su Vlahovic. L’allora bomber del futuro bianconero è il bomber del presente viola, l’allora bomber del futuro viola è il bomber del presente bianconero. E oggi le loro strade si incrociano, mettendoli contro per la prima volta. Uno scontro a cui arrivano quasi alla stessa velocità, Vlahovic e Kean, come la Juventus e la Fiorentina: 31 punti ciascuna le squadre di Thiago Motta e Palladino, ma con una partita in meno per i viola (quella con l’Inter sospesa per il malore di Bove); 12 gol in 21 presenze stagionali per Vlahovic, 14 nelle stesse 21 presenze per Kean, con le 4 reti in Champions di DV9 che riequilibrano i due score in virtù di un peso specifico, oltre che numerico, superiore alle 3 di Kean tra qualificazione e girone di Conference League. E con una motivazione in più per il viola: «È una data importante - ha detto pochi giorni fa a Sky Sport parlando di quella di oggi - Quando sono tornato alla Juve avevo grandi aspettative, poi ci sono state scelte che non mi andavano bene e mi hanno buttato giù di morale. Si sono aggiunti gli infortuni e se non hai la fiducia dell’allenatore e della società non stai bene. Ho dovuto gestirmela da solo, ma sapevo che un giorno sarebbe toccato a me» . Sarebbe toccato a lui essere protagonista, questo il senso. E lo è stato da subito, in viola. Oggi proverà a esserlo in quello stadio che avrebbe potuto essere il suo, anche per dimostrare che avrebbe dovuto esserlo davvero. Dalla parte opposta del campo, Dusan Vlahovic invece cercherà il primo gol alla Fiorentina dopo sei sfide a secco. Per trascinare la Juve al sorpasso e dimostrare che la società bianconera ha fatto bene a scegliere lui come centravanti. Non sarà l’ultimo incrocio tra Vlahovic e Kean, ma non è scontato che i prossimi abbiano la stessa importanza.