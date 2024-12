Bernardeschi, i segreti di Juve-Fiorentina: "Kean ha sofferto, Vlahovic deve..."

"Ritorno in Italia? Vedremo...". Federico Bernardeschi glissa così alla domanda sul futuro, ma intanto è tornato a casa per godersi le vacanze assieme alla famiglia: "Sono con le mie bambine e sono felice in questo momento". In Canada il campionato è fermo al momento e per questo motivo l'ex Juve e Fiorentina è in Italia. Un meritato riposo dopo un 2024 positivo, soprattutto a livello personale, e la possibilità di vedersi con tutta serenità la 'sua' sfida. La gara tra bianconeri e viola, infatti, è la gara del suo passato e ne ha parlato così a Sky Sport.