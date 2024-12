Da "Sono emozionato" a "C'è puzza di...": i convocati Juve visti dai tifosi

Juve, i convocati di Motta e la reazione dei tifosi

Nella lista dei convocati non ci sono sorprese, alla viglia Thiago Motta è stato chiaro: "Prima pensiamo alla gara con la Fiorentina". Dunque fuori le voci di mercato, come quelle relative al futuro di Danilo, con il Napoli alla finestra per il brasiliano, così come l'incertezza su Fagioli e lo stesso Mbangula (potrebbe rientrare nell'operazione Hancko). Al di là di questo tutti presenti per questa ultima e importante partita del 2024. Diversi i commenti dei tifosi proprio sulla lista dei convocati, alcuni anche simpatici sottolienando l'abbondanza: "17 giocatori di movimento, sono emozionato", "Quindi si possono avere più di 15 giocatori convocati? Non sono abituato". Questo per rimarcare le difficoltà delle ultime settimane, dove Motta ha avuto a disposizione pochissimi calciatori con l'aggiunta di qualche ragazzo dalla Primavera e la Next Gen. "Riusciremo ad arrivare a stasera senza che nessuno si rompa?" o "quanta gente" hanno scritto altri per rimarcare quando detto. Poi anche qualche "autogufata" del tipo: "Oggi c'è puzza di prima sconfitta. Ultima partita dell'anno. Che fai, la chiudi con una vittoria? Ma va..."

Di seguito la lista dei convocati pubblicata sul sito del club bianconero: 1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Gonzalez, 15 Kalulu, 16 McKennie, 17 Adzic, 19 Thuram, 21 Fagioli, 23 Pinsoglio, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 37 Savona, 51 Mbangula.

