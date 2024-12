L'anno maledetto della Juve: altro grave infortunio

Non c'è pace per la Juventus in un anno che sembra maledetto dal punto di vista degli infortuni. Trasversalmente, sono state colpite da gravi acciacchi tutte le squadre del club bianconero. Dalla formazione allenata da Motta alla Next Gen sono già diversi gli episodi: da Bremer e Cabal passando per Cascarino, Stivanello e Pedro Felipe. A questa triste lista si aggiungono, nuovamente, le Women con Sara Gama: per la calciatrice bianconera c'è l'ufficialità circa la lesione parziale del tendine achilleo.