Di Gregorio, gli occhi del City spaventano la Juve: vuole fare la storia

Le sue super parate hanno stregato il Manchester City in tutti i sensi, è proprio il caso di dirlo. Dapprima sul campo, quando i suoi interventi strepitosi hanno negato più volte la gioia del gol a Haaland e Foden, trascinando la Juve al successo di prestigio in Champions sui Campioni d’Inghilterra in carica. In particolare il riflesso sul pallonetto del goleador norvegese ha fatto il giro del web, diventando virale a suon di like. In quel momento gli inglesi stavano prendendo il sopravvento e andare a riposo sotto di un gol avrebbe certamente compromesso la gara. La classica parata che vale doppio. Tanto da regalare a Michele i complimenti di autentiche legends come Tacconi e Zoff.

Di Gregorio, l'interesse del City

La notte torinese dell’11 dicembre ha fatto scoprire, definitivamente, le doti di Michele Di Gregorio a tutta Europa. Con Pep Guardiola e la dirigenza del City che hanno preso appunti da vicino, loro malgrado. Tanto che adesso l’Uomo DiGre, come è stato ribattezzato affettuosamente dai tifosi, è entrato tra i 3-4 nomi che compongono la short list del City per il dopo Ederson tra i pali. Il brasiliano è ormai un separato in casa e può andare a giocare in Arabia Saudita. Un matrimonio che doveva essere celebrato già lo scorso agosto, ma Guardiola si impuntò arrivando a rifiutare la proposta da 30 milioni messa sul piatto dall’Al Nassr. Difficile - al là dei sondaggi provenienti da Oltremanica - che Di Gregorio possa lasciare la Vecchia Signora. In primis perché per la Juventus il portiere non è sul mercato. In secondo luogo perché anche lo stesso estremo difensore si trova benissimo a Torino e non intende cambiare aria. In estate Di Gre era corteggiato pure dal Liverpool, ma ha scelto la Juve e intende indossare a lungo la maglia bianconera. Sperando di ripercorrere le orme di quell’Angelo Peruzzi, a cui l’hanno accostato in tanti. E soprattutto come il portierone di Blera vivere da protagonista un ciclo di grandi vittorie. Insomma, bye bye Manchester City che dovrà dirottare altrove le proprie attenzioni per la porta.