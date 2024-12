Tomori senza sconti, Motta e la Juve senza dubbi: il prezzo è giusto?

Dunque per Hancko servirà un po’ di pazienza, tuttavia la Juve ha necessità di chiudere un’operazione in entrata in difesa nei primi giorni di gennaio. Antonio Silva si può sbloccare soltanto se il super agente Mendes si inventerà qualcosa, pure in fretta . Ecco perché salgono esponenzialmente le quotazioni di Tomori, da tempo nel mirino del dt Giuntoli, ma da qualche giorno balzato in cima alla lista dei papabili: va convinto il Milan, che ha qualche dubbio non tanto sulla cessione del centrale inglese (ai margini nelle scelte di Fonseca e pronto a cambiare aria a gennaio), quanto sul passaggio a una diretta concorrente, a maggior ragione dopo il polverone sollevato nell’ambiente rossonero dall’arrivo di Kalulu a Torino.

Il Milan e la richiesta per Tomori

Il Diavolo non fa regali e nemmeno sconti, ma questo aspetto non spaventa la Juventus che è pronta a un investimento anche importante per l’inglese, a patto di trovare una formula in grado di accontentare tutti: la dirigenza bianconera può così avvicinarsi ai 20/25 milioni richiesti dal Milan per lasciar partire la ex colonna della difesa ai tempi dello scudetto di Pioli. Non è ancora stata formulata un’offerta ufficiale, che potrebbe prevedere un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di condizioni predeterminate: la Juventus può affondare il colpo anche per cercare di anticipare la concorrenza di qualche club di Premier League che vorrebbe riportare Tomori in Inghilterra dopo 4 anni di assenza, da quel gennaio del 2021 in cui Fikayo ha lasciato il Chelsea per trasferirsi a Milano. Di Tomori ne ha parlato anche Fonseca, senza però dare alcuna certezza: «Non ho parlato della questione perché è una situazione normale: se avremo bisogno di parlare, parleremo. Tomori per me è utile al Milan, è un grande professionista, che giochi o non giochi lavora allo stesso modo e questo per me è importante».

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE