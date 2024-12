Yildiz fuori, Motta spiazza tutti: "Mbangula titolare per scelta tecnica"

Il tecnico bianconero, prima della gara, ha parlato anche a Sky Sport: "Con la Fiorentina bella opportunità, oggi ci confronteremo con una squadra forte. Dobbiamo essere al massimo livello per competere". Esclusi dai titolari di Yildiz e Cambiaso , con Mbangula e McKennie schierati ai loro posti. A Motta viene chiesto se siano stanchi o se si tratti di scelte tecniche, l'allenatore risponde: " Sono tutte scelte tecniche che vedo nelle partite e negli allenamenti. È la squadra migliore per iniziare oggi e anche avendo giocatori in panchina che nel secondo tempo potranno aiutare tantissimo".

A proposito di McKennie, quest'oggi schierato nell'inedito ruolo di terzino: "Non so in questo momento, ma ha dimostrato negli anni di saper far tutto. Vantaggio per noi, oggi inizierà da terzino e avrà tanta libertà per ricoprire altre posizioni. Cambiaso inizierà in panchina, ma ci potrà dare una mano".

