Conceicao: "Juve, posso dare ancora di più". Sul futuro: "Qui sto bene..."

Conceicao: "Futuro alla Juve? Qui sono felice"

Così Conceicao a Dazn: “Dobbiamo pensare una partita alla volta, così siamo concentrati al 100%. Sappiamo che la Fiorentina è una squadra forte, ma lo siamo anche noi e vogliamo dimostrarlo in campo. Dobbiamo vincere, siamo la Juventus e dobbiamo provare a vincere tutte le partite". Preferisce attaccare da solo o che Savona lo accompagni sulla fascia? Il portoghese risponde così: “Dipende dalle situazioni, dai momenti. Qualche volta mi piace essere solo, uno contro uno, qualche altra volta invece è importante che anche Savona salga con me per creare confusione nella difesa avversaria”. Ma Conceicao ha un obiettivo in termini di gol e assist per questa stagione? “Non lo so, penso che devo migliorare un po’ su questo: i calciatori top devono fare numeri a livello di gol e assist, sono importanti. Raggiungere la doppia cifra di reti? Non lo so, non fisso un numero sennò rischio di essere triste nel caso non dovessi raggiungerlo. Un attaccante che gioca nella Juve deve fare gol”.