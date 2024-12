Vlahovic, insulti razzisti dal settore ospiti: Juve-Fiorentina si ferma

Sospensione di circa due minuti durante Juve-Fiorentina . La gara dell'Allianz Stadium è stata interrotta dal direttore di gara, Maurizio Mariani , per cori razzisti arrivati dal settore ospiti all'indirizzo di Dusan Vlahovic , uno degli ex della partita. Il calciatore si è avvicinato all'arbitro facendogli notare l'accaduto, con il fischietto che ha immediatamente sospeso la gara al minuto 5:30.

Juve-Fiorentina, cori razzisti a Vlahovic

Mariani, una volta interrotto il match, ha richiamato le due squadre in mezzo al campo spiegando cosa stesse succedendo, per poi recarsi anche a bordocampo e fare la stessa cosa con i due allenatori, Thiago Motta e Raffaele Palladino. Come da protocollo, dall'altoparlante dello stadio è arrivato il consueto avviso a sottolineare che, nel caso in cui i cori venissero reiterati, si potrebbe arrivare alla sospensione definitiva della partita. Una volta ascoltato il messaggio dall'intero stadio, l'arbitro al minuto 7:50 ha dato l'ok per riprendere il gioco, nel frangente ancora fermo sullo 0-0.

