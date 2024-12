Piqué: "Vlahovic goleador vero, Motta top. Scudetto? Ecco chi tifo"

Ospite d'eccezione all' Allianz Stadium : in occasione di Juve-Fiorentina , presente Gerard Piqué . L'ex difensore leggenda del Barcellona e della Spagna , ideatore della Kings League ( con la finale che si giocherà proprio nella casa della Juve ) si è intrattenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio del match. Da Thiago Motta a Dusan Vlahovic passando per la lotta Scudetto : Piqué non si è sottratto alle domande

Il discorso si sposta sulla Juve: "Quali figure sono chiave per il progetto Juve? La dirigenza e l’allenatore. Per me il tecnico è la figura più importante nel calcio. Le squadre fatte di stelle non funzionano: serve essere una squadra vera, lavorare da gruppo, attaccare e difendere tutti insieme. Credo Motta abbia un futuro bellissimo davanti, lo ha dimostrato lo scorso anno: grandissimo allenatore. Sono sicuro andrà molto bene, ma serve dargli tranquillità: un progetto non si costruisce in due giorni”. Infine sulla lotta Scudetto: “Non so chi lo vincerà, ci sono tante squadre che lottano per il titolo qui. In Spagna sono sempre le stesse due a contendersi il campionato. In Italia, un po’ come la Premier, ci sono diversi club: Atalanta, Napoli, anche la Juve. Sostengo la Juve, che gioca all’Allianz Stadium dove si giocherà la finale della Kings”.