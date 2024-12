Vlahovic e la parata di De Gea: qua serve il segno della croce...

TORINO - Dusan Vlahovic ad un passo dal gol dell'ex in Juventus-Fiorentina. L'attaccante bianconero è stato molto vicino nel primo tempo a realizzare il gol del 2-1 subito dopo il pareggio dell'altro ex di giornata, Moise Kean. Infatti dopo la rete dell'1-1 Viola firmata dall'attaccante italiano, la Juventus ha avuto subito una grande occasione per riprendere la testa della partita: stop perfetto in area per il serbo che da distanza ravvicinata, in allungo, scatena il sinistro ma De Gea non si muove dal primo palo e miracolosamente con il braccio destro (attaccato al corpo) riesce ad evitare un gol già fatto! Parata spettacolare dell'ex United con Vlahovic che, scioccato dalla prodezza del portiere Viola, prima si fa il segno della croce e poi va a complimentarsi con De Gea è rimasto a terra tenendosi il braccio destro colpito dalla conclusione dell'attaccante bianconero.