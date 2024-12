Locatelli diffidato e ammonito: salta Supercoppa o Campionato? Il regolamento

Giallo pesante per Manuel Locatelli . Il centrocampista della Juve ha ricevuto un'ammonizione durante la sfida contro la Fiorentina , precisamente al minuto 78; l'arbitro Mariani non ha esitato nel sanzionare il classe 1998 dopo un intervento falloso a centrocampo con relative proteste. Ma essendo Locatelli diffidato prima della gara, e dovendo ora scontare un turno di squalifica, quale partita salterà?

Juve, Locatelli squalificato: quale gara salta?

Il prossimo match della Juve non sarà in campionato bensì la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, che si giocherà venerdì 3 gennaio con start alle 20 italiane. La prossima gara di Serie A sarà invece il derby contro il Torino di sabato 11 gennaio alle ore 18. Ma quale delle due sfide salterà Locatelli? Il centrocampista bianconero non sconterà il turno di squalifica in Supercoppa, bensì in campionato.

Il regolamento recita "Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse". Dunque sarà presente per la gara contro i rossoneri, ma dovrà assistere da spettatore alla stracittadina contro i granata.

