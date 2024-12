"Non capiscono il pericolo, sono cose banali". Juve, la difesa è nel mirino

L'ennesimo pareggio per 2-2 della Juventus contro la Fiorentina continua a far discutere. La squadra di Thiago Motta sta infatti ricevendo parecchie critiche soprattutto per la sua tenuta difensiva, ormai molto diversa rispetto a quella mostrata ad inizio stagione quando il tecnico bianconero poteva fare affidamento sul leader Bremer e su Cabal , entrambi out fino alla fine della stagione. Un problema che è stato analizzato anche all'interno della trasmissione Sky Calcio Club da Luca Marchegiani e Beppe Bergomi .

"La Juve non ha la percezione del pericolo"

L'ex portiere della Lazio si è espresso così sulla prestazione offerta dai bianconeri contro la Fiorentina: "Credo che il centro del pensiero di Motta sia quando lui nell’intervista dice che questa è una partita da vincere in qualsiasi modo. Avrebbe cambiato completamente la percezione generale che c'è intorno alla squadra. Proprio per questo prendere due gol come quelli di oggi è un peccato mortale. La sensazione che ho io è che la Juve non ha una reale percezione del pericolo, non capiscono quando possono prendere gol. La rete di Kean è un’azione molto lineare, va fatta una marcatura diversa e tenuto l’uomo. Secondo me comunque Di Gregorio non poteva uscire. Quando la squadra è particolarmente concentrata su dei principi di gioco come quelli di Thiago Motta, può capitare di dimenticarsi le cose banali. E' successo anche a me da calciatore. Se avessi vinto questa partita saresti stato a un punto dalla Lazio e dal quarto posto".