Dall'Empoli alla Fiorentina, il grande difetto Juve: così è un delitto

TORINO - Mancano 10 punti. Non proprio dettagli, insomma. La Juventus che chiude il 2024 non può far altro che rimuginare, ripensando alle prime 18 gare in Serie A della gestione Thiago Motta. Perché i punti che mancano all’appello - soltanto considerando quelli sprecati per amnesie individuali con la partita in controllo - sono troppi. Da soli, al netto dell’Inter che deve recuperare la trasferta di Firenze, avrebbero garantito il momentaneo primato in classifica: ecco perché la rabbia, per un 32 che poteva essere 42, deve essere tanta. E deve alimentare la riscossa nel girone di ritorno.