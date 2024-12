Conceicao-Juve, brutti ricordi! Dal Porto al Milan: vendetta... in famiglia

Chiesa show e l'errore di Ronaldo

Alla Juventus sarebbe bastato un 1-0 per passare il turno, ma questo sogno è svanito dopo appena venti minuti: fallo di Demiral e penalty per il Porto. E sul dischetto si è presentato l'eroe della serata, quello che ancora a Torino rivedono in qualche incubo: Sergio Oliveira. Il centrocampista davanti a un pararigori come Szczesny si è dimostrato freddo e preciso. A dare poi la scossa ai bianconeri ci ha pensato Chiesa in una delle sue migliori prestazioni, prima del grande Europeo disputato poi con l'Italia. Da tornado "Twister" come l'allenatore rivale. La sua doppietta ha allungato la partita ai supplementari, dove però è arrivata la grande beffa: al 115' una punizione da posizione quasi innocua ha tramortito la squadra di Pirlo. A calciarla ci ha pensato sempre Oliveira, che ha tirato rasoterra sfruttando un grave errore di Cristiano Ronaldo, che saltando di schiena, ha fatto passare il pallone, beffando anche Tek. Poi la rete di Rabiot ha regalato qualche speranza nel finale, ma non è bastata per fare l'impresa. Ora in casa Juve sperano di prendersi una rivincita contro Conceicao, per festeggiare con il figlio (che era in panchina nei dragões ed era subentrato nei minuti finali dell'andata) ed evitare che il padre si dia alla pazza gioia tra sigari e balletti alla Ancelotti.