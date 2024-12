Supercoppa Italiana: partenza Juve, orario conferenza Motta, programma, dirette tv

Juve, Milan, Inter e Atalanta premono il tasto pausa per il campionato. Tutt'e quattro saranno infatti impegnate nella Supercoppa Italiana che si giocherà dal 2 al 6 gennaio all'Al Awwal Park di Riad, ovvero lo stadio in cui scende solitamente in campo l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli. La partenza delle squadre, le conferenze pre gara, le dirette televisive, le interviste post partita: tutto quello che c'è da sapere sul torneo, con le designazioni arbitrali arrivate proprio in queste ore.