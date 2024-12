Danilo-Juve, è finita: tifosi spaccati. Conte lo aspetta anche se…

È finita. È finita la storia tra Danilo e la Juventus, esito ormai annunciato di un progressivo scollamento tra il nuovo corso di Thiago Motta e il brasiliano, cominciato fi n dal ritorno del difensore dalla Coppa America e che ha visto Danilo passare da capitano a ultima scelta del reparto arretrato: scavalcato dal giovane Savona prima e da un McKennie adattato a terzino sinistro poi, come domenica contro la Fiorentina. Quando il brasiliano non è neppure entrato in quella che resterà l’ultima partita in cui ha indossato la maglia bianconera. Salvo emergenze a seguito dell’allenamento di questa mattina, infatti, oggi Danilo non comparirà nella lista dei convocati per la Supercoppa, pronti a imbarcarsi su un charter che li porterà a Riad, dove venerdì 3 gennaio la Juve affronterà il Milan in semifinale. Il brasiliano semmai potrebbe imbarcarsi su un volo per una minivacanza, visto che almeno fi no al 4 gennaio sarebbe a Torino da solo. La Juve giocherà così senza Danilo la prima partita dell’anno nuovo, come aveva giocato la prima della stagione, il 26 luglio a Norimberga.