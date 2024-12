La Juve a casa… Terim. Motta, punto di svolta della stagione

Nella casa di Terim

Lo si farà prevalentemente in Arabia, dove la Juventus sarà ospite delle strutture dell’Al-Shabab Club, bianconeri di Riad, allenati da pochi giorni dal turco Fatih Terim. Ricorda qualcosa? Beh, sì: il Milan. Alle prese con la sua, di rivoluzione. E chissà con quale volto presente all’Al-Awwal Park Stadium, il 3 gennaio alle ore 20 (italiane), quando le due squadre più in difficoltà del torneo si sfideranno per la seconda semifinale dopo Inter-Atalanta del giorno 2. Tempo al tempo, e capiremo. Nel mentre, tutte le ore a disposizione le prenderà volentieri Thiago Motta, che parlerà in conferenza giovedì alle 12.30 italiane, e che davanti avrà sì il primo trofeo in palio da allenatore bianconero, però anche il mese più complicato di tutti. Non per le complessità da mancanza di risultati, semmai per l’incastro del calendario, più che beffardo. Terminata l’esperienza in Arabia Saudita, ai bianconeri toccherà sabato 11 il derby con il Torino, stavolta in trasferta; concluso il derby, sarà giunto nuovamente il momento degli scontri diretti con l’Atalanta di Gasperini e le sue gonfissime vele. Quindi di nuovo il Milan in campionato, anche per ritrovare il fattore Stadium. E infine il Napoli al Maradona, ma infilato in un sandwich di due partite di Champions come estremità: c’è il Brugge il 21, in Belgio; c’è il Benfica, a Torino, il 29.