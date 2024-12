Danilo per sempre: l’ultimo post social strappa le lacrime ai tifosi Juve

La storia tra Danilo e la Juventus è giunta ormai ai titoli di coda. Il capitano della Juventus non è stato convocato per la Supercoppa italiana che si giocherà a Ryad in Arabia Saudita ed è pronto ad una nuova esperienza, probabilmente al Napoli di Antonio Conte. Il brasiliano dopo quattro stagioni e mezza saluterà i bianconeri e in parte lo ha già fatto con un post sui social. Il rapporto con Thiago Motta non è mai sbocciato, ha avuto poco spazio ed è scivolato nelle gerarchie. Ma il suo amore nei confronti dei tifosi non è mai scomparso.

Danilo e il post per i tifosi Juve Il difensore ha pubblicato un carosello di foto con un copy emblematico: "Peace of mind". Tradotto: "Tranquillità". Ma a colpire i tifosi della Juventus è stata una foto in particolare: un autografo con data 29-12-2024 e con un "Forza Juve" e un cuore a fare da cornice. Una sorta di messaggio di addio, come a volere mettere in chiaro come sono andate le cose.

I commenti sono stati molti: "Sei un esempio, grazie per aver messo i puntini sulle i con questo post" ha scritto qualcuno. A seguire tanti sono stati i saluti e i ringraziamenti: "Buona fortuna Cap", "I tifosi ti avrebbero tenuto", "Non meritivavi questo trattamento", "Ti sei sempre comportato bene con la società e i tifosi della Juventus. Nonostante questo epilogo poco felice, sappi che avremo sempre un buon ricordo di te e sarai sempre parte della grande famiglia bianconera. Buona fortuna Danilone", "Non piangere perché non c'è più, sorridi perché c'è stato. Sei una grande persona, il classico uomo Juventus e per tutti noi resterai sempre ciò che sei: un grande uomo!".

