Davids, la teoria del cetriolo e la grana Milan: la Juve ha il supereroe Marvel

Davids, il Milan e il veto di Costacurta

Milan lo prende proprio per questa ragione. Nell'Ajax che sconfigge i rossoneri di Capello, al Prater di Vienna il 24 maggio 1995, alzando l'ultima Coppa dei Campioni (sarà ribattezzata Champions dall'edizione successiva), il ventitreenne Davids conferma le sensazioni di Ariedo Braida e Adriano Galliani: è uno da prendere. Così sbarca a Milanello nell'estate del 1996, insieme con il compagno Michael Reiziger, terzino e, pure lui, originario del Suriname, ma le cose non vanno come sperava. All'inizio non capisce il calcio di Oscar Tabares (e non è l'unico), poi a febbraio in uno scontro contro il portiere del Parma Luca Bucci, si rompe tibia e perone: stagione finita, se ne riparla sei mesi dopo. Nel frattempo, al Milan, è tornato Capello in panchina e una disciplina molto rigida nello spogliatoio.

Davids fatica, non si è ambientato. Quando le grandi squadre attraversano periodi di crisi (e quel Milan aveva esaurito la spinta del primo stellare decennio berlusconiano e non riusciva a riavviare un ciclo), spesso ne fanno le spese i giocatori. Davids finisce dentro quel tritacarne e non bastano i cetrioli amari a dargli la forza. Nel racconto spunta, quindi, la mela. Alessandro Costacurta, in quel momento uno dei senatori rossoneri e un leader naturale dello spogliatoio, definisce Davids una «mela marcia» che quindi può intaccare tutto il gruppo.