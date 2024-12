Zoff: "La nuova Supercoppa? Non mi piace. Su Thiago Motta e la Juve..."

Le parole di Zoff tra corsa Scudetto e Supercoppa italiana

La corsa per la vittoria dello Scudetto, almeno fino a oggi, vede protagoniste tre squadre: Atalanta, Napoli e Inter. Sarà così fino alla fine? Zoff la vede diversamente: “Credo che il campionato sia ancora aperto. Certo, queste tre squadre hanno un vantaggio, ma nulla è ancora deciso. È presto per fare bilanci definitivi, magari si potrà avere un quadro più chiaro alla fine del girone d’andata. Tuttavia, l’Inter mi sembra avere qualcosa in più a tutte, almeno sulla carta. Poi, ovviamente, il calcio è imprevedibile, bisogna giocare le partite".

Nei primi giorni dell'anno si giocherà la Final Four della Supercoppa italiana, un format che non trova il riscontro positivo in Zoff: “No, non mi piace. Si sta esagerando con l’interruzione del campionato. Preferivo la vecchia formula, con una sola partita tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia. Capisco le necessità economiche di andare all’estero, ma introdurre più squadre rischia di trasformare questa competizione in un ulteriore campionato. Si sta sovraccaricando il calendario. Andare a giocare all’estero ci può stare perché porta soldi, ma fare un torneo tra quattro squadre, magari tra sei nella prossima stagione, è assolutamente eccessivo".

Una gara interessante sarà quella tra Fiorentina e Napoli. Chi è la favorita? “Direi che è una partita molto aperta. La Fiorentina ha reagito bene dopo il pareggio con la Juventus, mentre il Napoli sta confermando il suo ottimo momento. Sarà difficile fare un pronostico, ma il Napoli, con la sua solidità difensiva, potrebbe avere un leggero vantaggio".

Quanto è complicato il ruolo del portiere? Basta un errore per rovinare tutto...: “È sempre stato così. Il portiere ha una responsabilità enorme, e quando commette un errore è inevitabilmente sotto i riflettori. L’importante è mantenere la calma e continuare a lavorare per migliorarsi. Non si smette mai di imparare, neanche dopo anni di carriera. Credo che Meret abbia la mentalità giusta per gestire questa pressione, visto che gioca ad alti livelli da anni, anche in Nazionale. Se non avesse questa caratteristica, sarebbe grave”.

