Fagioli sempre più ai margini: quanto chiede la Juve, tutti i club interessati

Nicolò Fagioli appare sempre più ai margini del progetto bianconero. Ecco perché dopo la Befana il centrocampista classe 2001 dovrebbe salutare la Vecchia Signora. Niente saldi però: il suo cartellino rimane a prezzo pieno. Servono 20 milioni per accaparrarselo dalla Juventus, che è pronta ad ascoltare off erte concrete. Per questo i suoi rappresentanti sono in azione sul mercato inglese per trovare in Premier League la soluzione giusta. Qualche sondaggio c’è già stato nelle scorse settimane (Crystal Palace, West Ham e Fulham), ma non si escludono altri inserimenti Con la Juve che spera magari in una mini-asta per monetizzare il più possibile e avere così un bel tesoretto da reinvestire nella campagna acquisti invernale.