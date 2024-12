Tomori-Juve: la variabile Conceicao, la formula dell’accordo, le alternative

Tomori-Juve, l'imprevisto Conceicao

Dunque quando tutto pare pronto per l’incastro giusto ecco l’imprevisto che potenzialmente potrebbe cambiare il perimetro della situazione, magari solo a livello di tempistiche. Perché in panchina, a partire proprio dalla prossima partita, la semifinale di Supercoppa che si giocherà venerdì a Riad, il Milan contro la Juventus sarà guidato non più da Fonseca bensi da Sergio Conceiçao, il papà di Chico, ora in prestito proprio nella formazione allenata da Thiago Motta. Normale che il club rossonero darà al nuovo allenatore almeno questi primi giorni per valutare tutti gli effettivi e quindi ascoltare i suoi desiderata. Se Sergio Conceiçao non alzerà un muro alla cessione di Tomori ecco che l’inglese potrà fare la valigia per dirigersi verso Torino con la formula del prestito oneroso con annesso obbligo di riscatto. Il fatto poi che tutti i soggetti in questione, i dirigenti di ambo le parti oltre allo stesso difensore, da oggi si troveranno in Arabia Saudita, a Riad, per il trofeo della Supercoppa, potrà aiutare a un confronto più agevole. In ogni caso Tomori non è l’unica opzione.