"Mio amico", "Number one": Juve, siparietto Vlahovic-Conceicao verso Riad

È scattato il conto alla rovescia per la Supercoppa Italiana . La Juve , dopo aver diramato la lista dei convocati con due rientri e la decisione ufficiale in merito a Danilo , è partita direzione Riad. I bianconeri venerdì 3 gennaio alle 20 italiane affronteranno il Milan nella semifinale della competizione: chi vincerà affronterà a sua volta la vincente di Inter-Atalanta . Intanto, al momento della partenza verso l'Arabia, non sono mancati sorrisi e siparietti per la Juve.

Juve partita: siparietto Vlahovic-Conceicao

Il club ha pubblicato un video mentre i calciatori si apprestavano a salire sul volo per dirigersi in Arabia. C'è chi si è mostrato concentratissimo, come ad esempio Perin, Koopmeiners e Locatelli, e chi ha regalato sorrisi come ad esempio Adzic, Yildiz, Nico Gonzalez e Weah. Motta dà il pugno, mentre Pinsoglio è come al solito riconoscibilissimo: "Siamo pronti per partire: andiamo a spingere, andiamo!".