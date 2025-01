"La Juve agli juventini": Fagioli e la risposta dei tifosi al post

L'ultimo giorno del 2024 ha portato con sé pensieri e buoni propositi in vista dell'anno nuovo. Proprio Nicolò Fagioli, assieme alla Juventus in Arabia Saudita per la Supercoppa, ha voluto scrivere un messaggio sui social proprio per lasciarsi alle spalle i mesi scorsi e guardare al futuro con positività. "2024…finisce un anno di grande emozioni, dolori, sconfitte e vittorie. Ma sicuramente pronti per un 2025 a batticuore. E un buon 2025 a tutti voi" ha scritto il centrocampista bianconero. Un messaggio che in tanti tifosi hanno commentato, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro.

Fagioli e un 2025 da "batticuore"

Non è una novità che il suo nome sia finito al centro del mercato nelle ultime settimane. Dal ritorno in campo dopo la squalifica per scommesse, con Motta è uscito un po' dai radar e da diverse gare a questa parte ha giocato con il contagocce. Per questo morivo è tra i sacrificabili dei bianconeri e potrebbe essere utilizzato per monetizzare. Su di lui c'è la Premier League (Crystal Palace, West Ham e Fulham) che ha iniziato a interessarsi a lui. Una situazione che ha diviso i sostenitori della Juve.

Il suo post, infatti, è stato invaso dai commenti di tanti tifosi che lo vorrebbero ancora in bianconero per il futuro: "La Juve agli juventini", ma anche un "sei grande Fagio, avanti insieme". Tra gli altri c'è anche chi gli ha scritto: "Buon anno Fagio sperando che il 25 tu sia ancora in bianconero" e "spero che rimani con noi! Buon anno Nico". Tanti messaggio positivi per Fagioli che ora attende la Supercoppa prima di capire cosa lo attende in questo 2025.