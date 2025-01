Il triplo bivio della Juve: perché gennaio sarà il mese chiave dell’anno

Gennaio per la lotta Scudetto

Allentandola per poco, perché con quella delle classifiche si dovranno poi fare comunque i conti, ma per quel tanto che basta per approcciarsi alla ripresa del campionato e al derby di sabato 11 gennaio con la serenità e l’entusiasmo che possono essere trovati in una coppa alzata al cielo. Viceversa, scendere in campo al Grande Torino dopo aver visto Inter o Atalanta sollevare la Supercoppa, o peggio ancora senza neppure aver giocato la finale, eliminati dal Milan, ingigantirebbe incertezze, pressioni e frenesie, rendendo la stracittadina più difficile che mai. Ecco perché la prima partita dell’anno nuovo pesa moltissimo: perché oltre al proprio, di peso specifico, ne farà sentire anche sulle successive. Tra le quali ce ne sarà un’altra col Milan, sabato 18 gennaio alle 18 allo Stadium, una settimana dopo il citato derby e quattro giorni dopo il recupero della 19ª giornata, Atalanta-Juventus rinviata proprio per la Supercoppa e in programma il 14 gennaio. Chiuderà il poker degli impegni in campionato del mese la trasferta al Maradona di sabato 25 gennaio. Dunque Torino, Atalanta, Milan e Napoli: ovvero derby, sfida in casa dell’attuale capolista, sfida con una rivale attardata nella corsa a un posto Champions, sfida in casa dell’altra attuale capolista. La Juventus avrà probabilmente, Inter permettendo, le ultime occasioni per reinserirsi nella corsa Scudetto (o meglio inserirsi, visto che in realtà finora non ne ha mai fatto parte) e la possibilità di scavare un solco tra sé e i rossoneri nella gara per il quarto posto. E anche in questo caso il peso psicologico dei risultati non sarà inferiore a quello in classifica.