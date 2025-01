Juve-Milan, tentazione Motta: tutte le opzioni per la semifinale di Supercoppa

I dubbi di Motta

E se oggi in conferenza Thiago potrà anticipare le pieghe della partita, sui temi di formazione è altamente prevedibile che possa rimanere guardingo, in chiara attesa di sciogliere i dubbi con cui è arrivato in Arabia Saudita. Due, su tutti: confermare le scelte forti delle ultime partite o ritornare alle certezze di un tempo, ammesso che poi queste ultime esistano realmente. Al ballo per un posto da titolare non ci sono debuttanti, ma c’è soprattutto chi un posto dal primo minuto non l’ha avuto nell’ultima gara. Cioè Andrea Cambiaso, eroe al contrario dello Stadium contro la Fiorentina, per quello scivolone da cui è nata poi l’azione del pari di Sottil. Cioè Yildiz, sostituito da Mbangula e comunque insidiato dal ritorno di Nico Gonzalez - tirato a lucido proprio per la competizione - e dall’importanza di Conceicao, oltre che dal rientro tra i convocati di Weah. Insomma: almeno davanti, di opzioni ce ne sono, e saranno certamente valutate tutte. Sarà valutata perciò anche la possibilità di tornare alle “cinque stelle”, con Koopmeiners più basso in mediana e uno tra Locatelli e Thuram in cabina di regia, quindi Nico a ridosso della punta.