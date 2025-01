L’ansia Juve e quel rischio che fischia come un boomerang sui denti

La Juventus è una società che ha ammainato ben altre bandiere, salutandole in modo asciutto. Quindi vedere che c’è chi si straccia le vesti per il ruvido addio a Danilo fa un po’ specie e ci sarebbe da invitare a un contegno più consono alla casa. Tuttavia, l’agitazione per l’imminente cessione di Danilo è giustificata da due circostanze che vanno oltre l’addio al calciatore in sé (che - meglio specificare - resta una persona intelligente e sempre molto dedita alla causa nelle stagioni bianconere). La prima circostanza è lo smarrimento della gente bianconera in un momento di profondo cambiamento, di cose che non stanno funzionando come previsto, di ribollenti dubbi sul progetto e sui suoi protagonisti. I risultati mettono ansia e Thiago Motta (uno che finora ha fatto vedere anche cose buone) non sembra preoccupato di placarla, sia quando parla che quando fa la formazione. Cristiano Giuntoli , dall’Arabia, manda un messaggio più rassicurante degli sguardi un po’ stralunati del suo allenatore: «Siamo convinti della nostra strada e ci vuole solo un po’ di tempo».

La ricerca del "nuovo Danilo"

Giusto dirlo, anche se è il primo a sapere che, il tempo, alla Juventus è merce più preziosa del platino e il concetto di ricostruzione va sempre accompagnato con segnali concreti sul campo e con uomini che diano la sicurezza di sapere guidare. Danilo, negli ultimi tribolati anni, c’era riuscito, mentre oggi non si vede, nella rosa, qualcuno che sia in grado di interpretare quel particolare ruolo psicocalcistico. E in certi momenti delle partite si vede, eccome se si vede. Quindi il problema non è la cessione di Danilo, per la quale ci saranno sicuramente buoni motivi, ma costruire in fretta un paio di Danilo tra i giocatori in rosa (che poi non è come dire ricostruire dei Del Piero o dei Chiellini...). La seconda circostanza è legata alla destinazione di Danilo, che mette un filo d’ansia ai tifosi della Juventus che conoscono molto bene Antonio Conte (indipendentemente che siano tra quelli che lo stimano o tra quelli che no, grazie, ma no). Il fatto che il brasiliano possa aiutare il Napoli a stare davanti alla Juventus e complicarne, per esempio, il piazzamento Champions è un rischio che fischia come un boomerang che può arrivare sui denti. Si spera che sia un rischio calcolato.