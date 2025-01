Antonio Silva e Tomori, intrigo Juve-Milan: Mendes pronto allo sgambetto?

La geometria, no, non è un reato. E, allora, nelle fantasie di mercato che si rincorrono all’alba di un nuovo anno, il triangolo è grande protagonista. Di cosa stiamo parlando? Degli incastri che potrebbero legare Juventus e Milan, già unite da quel rettangolo di gioco (a proposito di geometria…) che le vedrà sfidarsi domani sera in Arabia Saudita con un pass per la finale di Supercoppa Italiana in palio. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un paio di difensori per compensare le defezioni, a vario titolo, di Bremer, Cabal e, ora, Danilo. In cima alla lista dei desideri stilati da Giuntoli, naturalmente, si staglia un triangolo: quello composto da David Hancko, Antonio Silva e Fikayo Tomori, in rigoroso ordine alfabetico. Uno scenario in cui potrebbe muovere pedine importanti uno dei più influenti procuratori al mondo, ovvero Jorge Mendes, a sua volta coinvolto sull’asse Torino-Milano attraverso un altro triangolo: quello che lo mette in contatto con Francisco e con Sergio, entrambi di cognome Conceiçao ed entrambi suoi assistiti, l’uno folletto dei bianconeri e l’altro, da poche ore, tecnico dei rossoneri. Ecco, mettendo insieme tutte queste informazioni, si arriva forse al triangolo definitivo: ai vertici proprio Mendes, Silva e Tomori. Spieghiamo.