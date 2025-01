Colpo di scena Arthur, salta l’addio alla Juve? Clamoroso dietrofront

Il mercato - si sa - è fatto di incastri e tante volte può capitare che i pezzi del puzzle non si inseriscano alla perfezione, nonostante sembrassero corrispondenti. È il caso di Arthur Melo e del Betis Siviglia, che fino a poche ore fa sembravano quasi promessi sposi e che ora rischiano di veder sfumare il matrimonio a un passo dall’altare. Il classico colpo di scena, un po’ a sorpresa. Ma andiamo con ordine. Da giorni gli andalusi sono al lavoro per ingaggiare un centrocampista e la scelta era ricaduta sul brasiliano, da tempo ai margini della Juventus. Tanto che il club bianconero aveva subito dato il via libera alla cessione in prestito con diritto di riscatto. L’ultimo step da raggiungere riguardava lo stipendio del regista (5 milioni all’anno che per 6 mesi sono 2,5 netti e circa 4,5 lordi), ebbene da qualche giorno le parti sono ferme sul mancato accordo relativo alla ripartizione dell’ingaggio.