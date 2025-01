Motta, diretta conferenza Juventus-Milan: le dichiarazioni

Si avvicina la semifinale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, in programma a Ryad venerdì 3 gennaio alle ore 20. Una partita fondamentale per entrambe le squadre per uscire dalle difficoltà che hanno caraterizzato la prima parte di stagione. Dopo Sergio Conceicao e Mike Maignan, anche Thiago Motta parlerà in conferenza stampa dalle 12:30 per analizzare lo stato di forma dei bianconeri e le motivazioni verso la possibile conquista del suo primo trofeo da allenatore.