Locatelli e l’addio di Danilo: “Io tifoso Juve da sempre, la fascia…”

Locatelli, la Juve e la fascia

Il centrocampista bianconero ha parlato sul ruolo in difesa: "Mi son trovato bene ma sono a disposizione del mister e della squadra in ogni ruolo". Sulla fascia di capitano: "Un onore per me indossarla ed è una grande responsabilità. Per me è un privilegio, essendo juventino da sempre non riesco a descriverlo a parole".