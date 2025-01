Juventus, Supercoppa e vittoria: le parole d'ordine

INVIATO A RIAD - Manuel Locatelli e Thiago Motta sono all’unisono in conferenza stampa che la Lega ha organizzato nello stadio di Riad teatro della Supercoppa: «Siamo qui per vincere e faremo di tutto per riuscirci». La Juventus getta via la maschera e lo dice anche a parole. Del resto a metà stagione è arrivato il momento di togliere il piede dal freno e provare a dare la giusta accelerata. Se da una parte il centrocampista parla anche da capitano e tifoso, spiegando quanto ci tenga ad arricchire la storia della Juventus con un trofeo in più, dall’altra il tecnico cerca di focalizzare l’attenzione sulla Juve in senso stretto, evitando di pensare troppo al Milan.