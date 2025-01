Pogba, la 21 di Zidane e il bianconero Juve strega sempre: "Vieni da noi"

Paul Pogba non ha ancora dimenticato la Juventus. Il centrocampista francese ha risolto il contratto con i bianconeri lo scorso novembre in seguito alla squalifica per doping ridotta poi a 18 mesi. Potrà ritornare in campo a marzo, ma ancora non ha scelto la sua nuova destinazione. Molti indizi portano al Marsiglia, che potrebbe prenderlo a parametro zero, soprattutto per la prossima destinazione. Ma nel cuore del Polpo sembra però battere ancora il bianconero.