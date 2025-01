Hancko, l'accordo c'è: ad aiutare la Juve ci pensano Fagioli... e il tempo

Ecco perché il dt bianconero Cristiano Giuntoli non ha interrotto i contatti con i rappresentanti del classe 1997 dopo aver trovato nelle scorse settimane una bozza d’intesa per un contratto fino al 2029 da 2,5 milioni a stagione più bonus. Il Feyenoord finora ha sempre provato a fare muro, chiedendo almeno 25 milioni per privarsi del proprio gioiello. Una operazione che la Juve potrebbe finanziare attraverso la cessione di Nicolò Fagioli , dalla cui vendita potrebbero arrivare i denari utili a chiudere il colpo Hancko. Attenzione alle tempistiche: al momento il campionato olandese è fermo e ripartirà il 12 gennaio, quando inizierà un mini-tour de force per la formazione allenata da Brian Priske con quattro gare in undici giorni.

L’ultima in particolare col Bayern Monaco il 22 gennaio potrebbe - in caso di sconfitta degli olandesi - decretare l’eliminazione dalla Champions League. A quel punto senza più particolari obiettivi stagionali il Feyenoord potrebbe ammorbidirsi e dare il via libera all’assalto juventino. Motivo per cui in questi giorni la Vecchia Signora a fari spenti sta continuando a tenere viva la pista che porta ad Hancko. Più defilata l’ipotesi Silva che interessa anche al Milan con i buoni uffici di Jorge Mendes in un incrocio che, chissà, potrebbe sbloccare Tomori. Con il Milan, come potete leggere nella pagina accanto le strade di mercato sin incrociano anche in attacco per Kolo Muani, anche se in questa fase l’opzione più semplice e concreta resta quella che porta a Zirkzee, ormai in rotta con il Manchester United.