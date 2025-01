Thiago Motta, quel concetto così poco da Juve e il mistero Cambiaso

Juve e Milan, come arrivano alla sfida

Un po’ come il Milan che sfiderà stasera nella semifinale più glamour per storia dei club e meno scintillante per forma delle due squadre. Accomunate da un cambio di allenatore in estate, Juventus e Milan hanno vissuto i travagli del cambiamento e le difficoltà di un progetto da iniziare da capo o quasi. Hanno reagito in modo diverso e la prova più eclatante è la presenza di Sergio Conceiçao al posto di Fonseca sulla panchina del Milan, ma hanno lo stesso maledetto obiettivo per la fine della stagione: piazzarsi fra le prime quattro per andare in Champions nella prossima stagione (e magari andare più avanti possibile nella Champions di questa). La Supercoppa non è contemplata fra gli obblighi delle due squadre, ma per come sono messe, può diventare un trampolino importante per rilanciare l’ottimismo e, comunque, chi passa stasera prende una boccata d’aria, chi perde si complica la vita in modo esponenziale. Più che ossessione per la vittoria, forse sarebbe meglio parlare di terrore per la sconfitta, insomma.