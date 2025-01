Oltre David, l’altro colpo a zero: Juve stregata dalla rivelazione Bundesliga

Torino - Nuovo anno, nuove prospettive. Ohibò, nuove fino a un certo punto, perché i profili in scadenza di contratto a giugno sono al centro dei pensieri degli addetti ai lavori già da tempo. Ma, cambiato il calendario appeso al chiodo del salotto, i prossimi parametri zero si apprestano a prendere la penna in mano, per sottoscrivere pre-accordi cui seguiranno contratti veri e propri. Nell’agenda di Cristiano Giuntoli , fitta di appunti e di appuntamenti per dotare l’organico della Juventus di un paio di difensori e di un attaccante in più entro fine mese , fanno dunque capolino rinnovate riflessioni sui possibili colpi estivi, tanto convenienti in termini di cartellino quanto esosi a livello di ingaggio richiesto. Rientra a pieno titolo in questa catalogazione, naturalmente, il chiacchieratissimo Jonathan David , già a quota 17 reti in stagione con la maglia del Lille.

David: Giuntoli sfida la concorrenza

L’attaccante canadese, nato negli Stati Uniti, fa potenzialmente gola a tutti i grandi club europei, e la fila intorno a lui è in effetti di quelle chilometriche. Il 24enne di Brooklyn è una delle punte più ambite su scala internazionale, figurarsi nell’estate in cui il suo contratto con i transalpini andrà in scadenza. David piace eccome pure a Giuntoli, a prescindere da ogni riflessione che finirebbe logicamente per coinvolgere Vlahovic, ma non sarà semplice spuntarla, in termini contrattuali, sull’agguerrita concorrenza, che va dalle big della Premier al Bayern Monaco, passando per quel Barcellona che è il grande desiderio del giocatore stesso e che però a livello economico sta vivendo un periodo assai delicato. Per tutte, poi, potrebbe configurarsi un’avversaria in più da battere: "Sto parlando del rinnovo col presidente Letang e non ho ancora preso una decisione: è una situazione 50-50", le sue ultime esternazioni sul futuro.

