Vlahovic-Morata, dalla Juve di Allegri al tabù da sfatare: esempio Ibra

Hanno giocato insieme 18 volte fra il 28 gennaio e il 21 maggio 2022: 113 giorni in bianconero, con Alvaro Morata numero 9 e Dusan Vlahovic , arrivato dalla Fiorentina in quel mercato invernale, numero 7. Alvarito, già allora più esperto, si era messo a disposizione di DV9. Lo spagnolo, cocco di Massimiliano Allegri , a volte veniva schierato seconda punta, a volte addirittura ala sinistra, con il serbo al centro. I due in coppia, con Dybala e Kean ad alternarsi con loro, in una Juventus che alla fine sarebbe arrivata quarta in Serie A perdendo la finale di Coppa Italia contro l’Inter, avevano fatto discretamente bene, dimostrando un buon feeling. Poi la strada del mercato li ha separati, con Morata tornato all’Atletico Madrid in Spagna. Ma l’Italia è sempre rimasta nel suo destino. Allegri lo avrebbe riaccolto volentieri a Torino, però alla fine - l’estate scorsa, quella che l’ha visto trionfare da capitano all’Europeo con la Spagna - Morata nel nostro Paese è tornato, al Milan . E si è preso la maglia numero 7, quella che nella “sua” Juve aveva Vlahovic, che a sua volta nell’estate 2022 aveva ereditato da lui la 9.

Vlahovic-Morata, da compagni ad avversari

Questa sera Vlahovic e Morata a Riad si affronteranno per la prima volta da quando si sono salutati tre estati fa. Il 23 novembre, quando Milan e Juventus si sono affrontate nel deludente 0-0 di San Siro, il centravanti bianconero non c’era, fermato da un infortunio. Morata era al centro dell’attacco del Milan, ma non combinò nulla, come tutti gli altri giocatori in campo. Nel biennio 2022-24 nessun incrocio europeo fra Juventus e Atletico Madrid, mentre nelle due sfide fra Spagna e Serbia in Nations League giocate fra settembre e ottobre, Vlahovic ha dato due volte forfait e Morata è sceso in campo solo nella seconda partita del 15 ottobre, vinta per 3-0 dalle Furie Rosse (con un suo gol).