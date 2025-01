Zirkzee, Giuntoli allo scoperto: "Juve alla finestra", poi il commento su Tomori

Il dirigente bianconero si è espresso così sullo stato di forma della sua squadra: " Juve frustata forse per i tanti infortuni avuti, qualche punto in classifica ci può mancare. Ora però vediamo un po’ di luce, stanno rientrando un po’ tutti e siamo fiduciosi. Yildiz fuori dai titolari? Una scelta in vista della finale, magari il mister vuole gestire le forze e usarlo nella seconda parte. Scelta più tattica che tecnica".

Juve, Giuntoli: "Mercato? Aspettiamo l'occasione"

Spazio poi agli obiettivi di calciomercato: "Il difensore è urgente, ma il mercato di gennaio è complicato. Le carte le scopriremo o le scopriranno gli altri più avanti. Aspettiamo la situazione giusta e migliore per noi. Tomori? Dovete chiedere al Milan. E’ interessante, ma ce ne sono altri. Noi monitoriamo qualche soluzione, ma dipende molto dalle altre squadre. Dobbiamo aspettare le esigenze degli altri, ci sono dinamiche differenti e ci vuole pazienza". Infine sulla situazione Zirkzee: "Se c'è uno spiraglio? Onestamente con il Manchester United non abbiamo mai parlato e loro in questo momento hanno qualche situazione da risolvere. Non so cosa succedere più avanti. In generale la Juve deve stare alla finestra, ma ancora non c'è niente". Nonostante queste parole sulla trattativa con lo United, è confermato invece l'incontro di Giuntoli con l'agente dell'attaccante olandese per provare ad imbastire l'operazione.

Juve, Di Gregorio: "Dobbiamo fare meglio"

Anche Michele Di Gregorio ha parlato a Mediaset nel pre partita: "E’ una partita importantissima, da dentro o fuori. Sarà emozionante, bella e dobbiamo essere pronti a lottare e combattere. Partita diversa dal campionato? Ogni partita lo è, anche se ci siamo già affrontati. Vogliamo fare meglio sempre e ora è il momento giusto. Il Milan è una grande squadra, con l’allenatore nuovo o vecchio è uguale. Sarà difficile, ma ci siamo preparati bene. Dobbiamo farci trovare pronti".

