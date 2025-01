Rabbia Locatelli: "Non siamo maturi per vincere ma alla Juve non c'è tempo"© .

"Ho fatto un errore determinante, non ho visto Pulisic che arrivava e questo ha dato forza a loro. Noi invece non abbiamo avuto la forza di reagire in una partita iniziata molto bene". Così il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli commenta la sconfitta in Supercoppa contro il Milan, nata proprio da un suo errore sul rigore per i rossoneri.