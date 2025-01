Pagelle Juve: buio Vlahovic, Locatelli responsabile. E Motta ancora una volta…© .

La Juventus, in vantaggio per 70 minuti, esce sconfitta dalla sfida col Milan in Supercoppa. I bianconeri, dopo l'1-0 firmato da Yildiz, si sono fatti rimontare in quattro minuti: prima il rigore realizzato da Pulisic e poi l'autogol casuale di Gatti su cross di Musah. Le brutte notizie per la squadra di Motta sono arrivate già prima del fischio d'inizio, quando l'allenatore ha dovuto rinunciare a Conceicao che si è fermato durante il riscaldamento. Archiviata la Supercoppa, la Juventus ora deve concentrarsi su un'altra partita importante, il derby di Torino, in programma per sabato 11 alle 18.