Disastro Motta e la Juve si butta via: scossa Conceicao, Milan rinato e in finale

Juve, Motta e il fiasco in Supercoppa

Ai rossoneri sono bastati quattro minuti per raddoppiare. Nella frenetica volata di Musah, dalla quale è scaturita la sfortunata deviazione di Gatti, con Di Gregorio fuori posizione, c'è stata tutta la carica agonistica trasmessa da Conceiçao alla squadra durante l'intervallo, secondo il racconto dello stesso tecnico dopo la partita. A Riyad, così come a Torino con la Fiorentina, la Juve si è letteralmente buttata via dopo avere brillato per oltre un'ora. Un vero peccato perché Kenan Yildiz è davvero un gioiello da lucidare e rilucidare e Mbangula una freccia da non riporre nella faretra. Al contrario, Motta l'ha fatto, iniziando male il 2025.