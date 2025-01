Senza carattere e senza lo straccio di un leader: la superfollia Juve

Motta può stare tranquillo, la sua Juventus non è ossessionata dalla vittoria. Lo fosse stata un pelo di più, ieri sera, avrebbe portato a casa una partita che era in suo totale controllo, contro un Milan che sbandava e che aveva solo una cosa più forte della Juve: la voglia di vincere. Quella voglia che permette ai rossoneri, fin lì inconsistenti, di approfittare del crollo psicologico della Juventus, ancora una volta rimontata, ancora una volta uscita dalla partita in modo assurdo, ancora una volta senza carattere e senza lo straccio di un leader, di uno che riesca a evitare lo sfaldamento morale dei bianconeri, avvenuto dopo il rigore di Pulisic. La Supercoppa non era (e non poteva essere) un obiettivo e la sconfitta di ieri non è grave perché toglie alla Juventus la possibilità di giocare la finale di lunedì contro l’Inter. La superfollia di Riad è preoccupante perché conferma e amplifica una tendenza involutiva dei bianconeri, squadra fragilissima che ha molta qualità, ma la spreca, che non ha mentalità e ne paga carissime conseguenze.

Juve, le responsabilità di Thiago Motta

Inevitabile che, sotto accusa, ci finisca l’allenatore. E non solo perché la mentalità e la sicurezza sono elementi che deve aggiungere lui, ma anche perché la squadra va in confusione dopo i cambi che, peraltro, avevano confuso anche chi la partita la stava guardando. Perché togliere Vlahovic? Perché togliere Thuram? E, soprattutto, perché la squadra si è sfilacciata proprio in quel momento? Motta tiene duro e afferma che li rifarebbe, quei cambi, ma non riesce a spiegare in modo convincente come mai la sua squadra non abbia la capacità di chiudere le partite o per lo meno di controllarle meglio. Locatelli, per esempio, è schietto, diretto e adulto nell’autocritica con la quale si incolpa per la fesseria (peraltro unica in una partita ancora di grande spessore) che ha causato il rigore. A dimostrazione che, forse, questi ragazzi non necessitano di essere protetti dalle pressioni, ma spinti a comprendere meglio cosa significhi vestire la maglia della Juventus (e, forse, che le partite durano 90 minuti e non 70).