Infortunio Conceicao, rabbia e lacrime: cosa si è fatto il talento Juve

La nota della Juventus è, tutto sommato, rassicurante: “piccolo problema durante il riscaldamento per Conceiçao, che parte quindi dalla panchina. Al suo posto Yildiz”. Molto meno ansiogeno delle immagini che hanno ripreso il portoghese in lacrime al momento dell’uscita , probabilmente anche per la rabbia di non poter giocare davanti a papà Sergio all’esordio sulla panchina del Milan . Le prime notizie riferiscono di un problema al flessore destro che, ovviamente, andrà valutato nelle prossime ore.

Juve, ennesimo problema muscolare

Si tratta del quindicesimo problema muscolare, ricadute comprese, registrato dalla Juventus da inizio stagione. Un peccato, perché i bianconeri stavano uscendo da questa problematica che li ha indiscutibilmente penalizzati, come ha spiegato Cristiano Giuntoli: "Siamo frustrati per i tanti infortuni avuti e qualche punto può mancare, ma cominciamo a vedere un po’ di luce". Pochi minuti dopo, invece, ecco il nuovo stop che ha privato Motta del giocatore in grado di spostare gli equilibri in campo. Fin da oggi si dovrebbe avere più chiara l’entità dello stop e la speranza è che si tratti di uno stop breve, soprattutto in relazione all’intensità del calendario che attende la Juventus nei prossimi giorni.

