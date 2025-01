Di chi è la colpa Juve? In due sotto processo: Giuntoli eviti la fine dei sogni

Le colpe di Riad

A Riad le colpe di questo ko sono riconducibili soprattutto a Motta e Vlahovic. Il primo non sa trasmettere il giusto animus pugnandi che una squadra deve avere quando si trova “sopra” l’avversario, il secondo conferma la sua mediocrità. Ancora una volta si divora, in apertura di primo tempo, la palla del 2-0 che il solito Yildiz era riuscito a servirgli in mezzo all’area ma il piattone al volo di sinistro finisce a lato invece che in rete: film già visto troppe volte dai tifosi in questa stagione. Se a questo si aggiunge che guadagna 12 milioni è chiaro che i conti non tornino. Dunque una Juve che deve fare il mea culpa doppio, anche perché di fronte c’era un Milan alla sua prima uscita con Sergio Conceiçao in panchina dopo tre allenamenti. E infatti nel primo tempo i rossoneri sono lenti e prevedibili come testimoniano i tiri in porta: zero. Nella ripresa però capiscono che il margine per ricucire c’è, complice la tenerezza della Juve nuovamente in versione delfino, altro che squalo. E così ecco il rigore casuale ma utilissimo per rimettere in equilibrio la gara e poi il jackpot con l’autogol degli autogol innescato da Musah. Tecnico portoghese fortunato ma scaltro il giusto quando, per esempio, nel finale mette un difensore Gabbia per Morata e sarà proprio il marcatore a salvare all’ultimo secondo su Gatti.