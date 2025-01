Sei sfumature di Yildiz: le prime volte dell'unica consolazione Juve

"Carpe diem". Cogli l'attimo. Kenan Yildiz ha sempre saputo sfruttare l'occasione e la conferma arriva anche dai suoi gol. Non tanto nel numero, ma nelle situazioni. Un ragazzo che ha sempre dimostrato di saper giocare bene nonostante le pressioni. Sin dal suo arrivo alla Juve, infatti, quando è arrivato come 'predestinato' dal Bayern Monaco e anche ora con quella 10 sulle spalle, indossata in passato dalle leggende bianconere. Ma lui ha sempre dimostrato di esserci, rispondendo presente nelle occasioni più importanti. Un po' come è successo a Ryad contro il Milan: inizialmente in panchina e poi, con l'infortunio di Conceicao , la maglia da titolare. Ed è stato proprio lui a firmare il gol del momentaneo vantaggio con un bellissimo destro sul primo palo. Il primo all'esordio dall'inizio in Supercoppa Italiana, ma non è l'unico.

Yildiz, un gol da predestinato

Non è stata la prima volta per Yildiz in gol da titolare e all'esordio in una competizione. Un aspetto, questo, che sottolinea la mentalità del classe 2005 e quel 'carpe diem' ora ha assunto sfumature ben delineate. Il primo gol alla Juventus è arrivato nel campionato Primavera 1, ma ha mancato questa statistica per una giornata soltanto. Non è andato in rete contro il Sassuolo ma alla seconda con l'Udinese, dove poi non ha saputo più fermarsi. Per trovare il primo gol da titolare in una competizione ha dovuto aspettare gennaio nella Coppa Italia Primavera, contro il Napoli nel gennaio 2023. Un anno prima di togliersi le maggiori soddisfazioni con la prima squadra.

Un passaggio rapido in U23 ma le sue qualità vanno ben oltre tanto da spingere Allegri a chiamarlo ai piani alti. Il rinnovo e gli spezzoni per iniziare a fargli prendere confidenza con i grandi. Il destino, però, ha voluto che il primo gol in assoluto con i grandi arrivasse con la maglia della Turchia e non in un match qualsiasi, ma contro la Germania, proprio lì dove è cresciuto assieme alla famiglia. Un mese dopo ha trovato il gol in Serie A contro il Frosinone e poco dopo anche in Coppa Italia con la rete alla Salernitana. A chiudere il cerchio è stata la Champions League: pronti, via e contro il Psv non è mancata la rete di Yildiz. Difficile da dimenticare quel destro a giro, marchio di fabbrica di un certo Del Piero, suo idolo sin da bambino. Sfumature di Yildiz e la capacità di farsi trovare sempre pronto.