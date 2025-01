Juve tornata a Torino: per Motta e Giuntoli mese di fuoco tra campo e mercato

La missione Supercoppa Italiana è fallita, il sogno di lottare scudetto è ormai svanito quasi del tutto, in Champions League ci saranno ancora 180 minuti da brividi: non è il cammino della Juventus di Thiago Motta che ci si sarebbe aspettati. Tutt'altro. E i primi sei mesi di stagione sono già un lasso di tempo abbastanza ampio per tirare i primi bilanci e dare alcuni giudizi, che per il momento non sorridono di certo all'italo-brasiliano. La rimonta subita in quattro minuti dal Milan ha scatenato le polemiche social contro il tecnico, anche perché quel doppio cambio Vlahovic-Mbangula ha spento i bianconeri e acceso i rossoneri, con la finale di Supercoppa che sembrava in pugno e invece sarà il derby di Milano a decretare chi alzerà il trofeo in Arabia Saudita. "Rifarei le sostituzioni, prendi le decisioni in funzione di come vedi la squadra: ci sono volte in cui va bene e vinci, altre in cui va male, e sta a voi giudicare se ho fatto bene", è la risposta di Thiago Motta davanti a microfoni e telecamere. Sta di fatto che il primo obiettivo stagionale è definitivamente fallito, la squadra ha già ripreso la strada di casa e in serata ha fatto ritorno a Torino.