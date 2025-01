Da Lipsia a Riad, i perché della retromarcia: Juve, ora rilancio o tracollo© .

In tutto questo, la Juventus si ritrova senza leader e senza identità. C’è un gruppo che si aiuta con una certa solidarietà (per quanto la tendenza si sia affievolita da inizio stagione in poi), ma poco altro. Mancano i trascinatori, manca la personalità. Tagliare con il passato è una scelta rispettabile (che altre volte è stata utilizzata con successo), ma se si mandano via i vecchi leader, bisogna averne pronti di nuovi, altrimenti è prudente tenersi i vecchi, magari portandoseli dalla propria parte. Oggi Motta è costretto a costruirseli, i leader, ma nel frattempo deve esserlo lui. E proprio in questa prospettiva, la comunicazione dovrebbe richiamare maggiormente il senso di appartenenza e lo spirito del club. Il tema della «vittoria che non è un’ossessione» non è solo una polemica semantica o un rigurgito nostalgico e passatista, ma una questione essenziale per una squadra che viene da una vittoria risicata con il Monza nelle ultime sei partite di campionato e ha collezionato undici pareggi su diciotto, otto dei quali contro squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Educare alla vittoria un gruppo che, evidentemente, manca di esperienza, significa anche farla diventare un’ossessione.

Anche perché la storia della Juventus la considera tale e fare braccio di ferro con 128 anni di tradizione potrebbe apparire un pelo presuntuoso. Peraltro, essere ossessionati dalla vittoria non significa essere obbligati a vincere, ma obbligati a provarci con maggiore convinzione e cattiveria agonistica. Questa è la Juventus, in fondo non è così difficile da spiegare. Ora le prospettive sono legate al mercato e al rimbalzo tecnico e psicologico della sconfitta di Riad. Il mercato non può tappare i buchi di personalità, ma può dare a Motta i difensori necessari dopo l’infortunio di Bremer e l’imminente addio di Danilo, oltre al centravanti di riserva mai avuto e che è stato rimpianto troppe volte in cinque mesi. La reazione alla sconfitta di venerdì può spingere Motta a un drastico cambiamento nella gestione e indurre uno scatto d’orgoglio nei giocatori, attivando proprio quell’ossessione per la vittoria che deve necessariamente guidare la Juventus contro Torino, Atalanta, Milan, Bruges, Napoli e Benfica. In tre settimane può consumarsi un tracollo o un rilancio. La Juventus di Lipsia non deve temere nessuna di queste partite, quella di Riad rischia di non vincerne neanche una.